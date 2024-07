Stärke 2,7: Erdbeben in Tirol „vereinzelt deutlich verspürt“

Es war um 11.19 Uhr am heutigen Samstag, den 13. Juli, als die Erde etwa zehn Kilometer Nordnordöstlich von Imst in Tirol heute gebebt hat. Die Magnitude: 2,7. Wie die „GeoSphere Austria“ auf Facebook berichtet, wurden seit heute Früh gleich mehrere Erdbeben in der Region mit dem Messnetz registriert, deren Erschütterungen waren aber größtenteils zu klein, um spürbar zu sein.

Hast du schon einmal ein Erdbeben gespürt? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Weiß ich nicht mehr Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Beben in Kärnten

Jenes Beben um 11.19 Uhr wurde bisherigen Meldungen zufolge aber vor allem im Bereich Nassereith/Obsteig vereinzelt deutlich verspürt. Schäden an Gebäuden sind nicht bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Bei Nassereith haben sich in den Jahren 1886 und 1910 jeweils stärkere Beben mit Magnituden von 5,1 und 4,8 ereignet. Ein zweites Beben in dem Bereich hat es übrigens um 11.35 Uhr gegeben, dieses hatte die Stärke 2,0. Und auch in Kärnten hat in diesem Zeitraum die Erde gebebt – das Erdbeben wurde dabei teils deutlich verspürt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 13:28 Uhr aktualisiert