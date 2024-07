Das European Young Innovators Festival kommt wieder nach Graz

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 14:21 / ©Michael Priesch/Wirestock-stock.adobe.com

Grazer Unternehmen, Studierende und Gründer lernen dabei neue digitale Innovationen aus ganz Europa kennen und erfahren über Trends und Benchmarks in verschiedenen Märkten. Das Festival ermöglicht eine europaweite Vernetzung von Grazer Stakeholdern mit europäischen Partner:innen, neue Netzwerke und Partnerschaftsoptionen. Gleichzeitig wird Graz als Gründungsstadt für internationale Studierende und Startups positioniert. Grazer Stakeholder präsentieren ihre Angebote einem internationalen Publikum.

Projektförderung genehmigt

Das diesjährige Festival soll noch gezielter lokale Partner einbinden und eine Vernetzung mit der internationalen WSA (World Summit Awards) Community ermöglichen. Themenspezifisch werden die internationalen Gäste mit den relevanten Playern in der Stadt vernetzt. Eine Projektförderung in der Höhe von 10.000 Euro an das „ICNM – Internationales Centrum für Neue Medien“ wurde einstimmig gewährt.