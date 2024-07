Beachvolleyball: Bitteres Aus für Hörl/Horst in Wien am Heumarkt

Damit belegen Hörl/Horst den neunten Platz. „Momentan tut es schon richtig weh. Die beiden haben sensationell gespielt. Wir haben sie leider nicht so unter Druck setzen können, wie wir uns das vorgenommen haben,“ sagte Hörl im ORF-Interview. Auch Horst zeigte sich enttäuscht, zollte den Gegnern aber Respekt: „Natürlich sind wir sehr enttäuscht. Wir haben viel versucht, es ist sich nicht viel ausgegangen. Sie haben auf alles, was wir probiert haben, die richtige Antwort gehabt. Wenn sie so spielen, sind sie schwer zu schlagen.“

Optimistische Vorbereitung auf Paris

Trotz der Niederlage zieht Hörl ein positives Fazit und richtet den Blick nach vorn. „Wir haben sehr viele positive Emotionen erlebt und wollen die Energie, die das Publikum da gibt, mitnehmen. Jetzt noch eine Woche gescheit trainieren und dann richtig coole Olympische Spiele spielen,“ erklärte er. Hörl und Horst bereiten sich nun auf die Olympischen Spiele in Paris vor.

Erfolg und Scheitern in der Gruppenphase

Das Duo des Österreichischen Volleyballverbands (ÖVV) hatte am Freitag nach einem missglückten Auftakt doch noch den Aufstieg in die Zwischenrunde geschafft. Hörl/Horst gewannen ihr letztes Gruppenspiel gegen die Australier Mark Nicolaidis und Izac Carracher mit 2:0 und stiegen damit als Gruppendritter in die K.-o.-Phase auf. Dort war dann allerdings nach dem ersten Spiel Schluss.

Klinger-Schwestern im Viertelfinale gescheitert

Auch für die Schwestern Dorina und Ronja Klinger war das Turnier im Viertelfinale zu Ende. Am Freitag unterlagen sie der deutschen Paarung Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 0:2. Der fünfte Platz blieb den Schwestern als Trost. Das ursprünglich für 17.00 Uhr angesetzte Viertelfinale begann wegen Regens mit dreistündiger Verspätung. Trotz der Verzögerung war der Centre-Court beim Aufschlag der Klinger-Schwestern gegen die Deutschen wieder fast voll.

Ein Sommermärchen für die Klinger-Schwestern

Nach einem ausgeglichenen Beginn zog das deutsche Duo in der Mitte des ersten Satzes auf 16:11 davon. Im zweiten Satz gingen beim Stand von 12:13 zwei umkämpfte Ballwechsel an Müller/Tillmann, was die Vorentscheidung brachte. „Es war für uns wirklich ein Sommermärchen,“ meinte Ronja Klinger. „Ich bin so dankbar, dass die Leute nach so einer Regenpause noch gekommen sind und uns angefeuert haben. Wir haben dreimal aufgewärmt, sind dreimal wieder zurück ins Hotel geschickt worden – es war keine einfache Aufgabe.“

Ein starker Auftritt in der Zwischenrunde

In der Zwischenrunde am Freitagvormittag hatten die stark aufspielenden Klinger-Schwestern die Angstgegnerinnen Daniela Alvaraz und Tania Moreno aus Spanien in einem Dreisatzkrimi bezwungen. Zuvor war dem ÖVV-Duo in fünf Duellen mit den Vizeeuropameisterinnen kein Sieg geglückt.