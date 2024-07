Fünftägiges Intensivtraining: KAGEs Sommer School für Medizinstudenten

Das gemeinsames Ziel ist es, die Studierenden nicht nur mit medizinischem Fachwissen, sondern auch mit den notwendigen sozialen Kompetenzen für den Klinikalltag auszustatten. „Die Summer School leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag, indem wir junge Ärztinnen mit praxisnahen Workshops und der Möglichkeit zum Austausch mit erfahrenen Kolleginnen bestmöglich auf ihre Karriere vorbereiten. Die interaktiven Trainings und Vorträge wurden speziell auf die Bedürfnisse des medizinischen Alltags zugeschnitten, um eine umfassende und anwendungsorientierte Ausbildung zu gewährleisten.“, betont KAGes Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark.

KAGes Vorstand für Finanzen und Technik Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA ergänzt: „Ein entscheidender Aspekt dabei ist die Bereitstellung und der Einsatz modernster Simulationstechnik im Medizinischen Simulations- und Trainingszentrum, die den Studierenden eine effektive und realitätsnahe Lernumgebung bietet und sie so bestmöglich auf den Klinikalltag vorbereitet.“ Auch Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl stand den angehenden Medizinern tatkräftig zur Seite: „Mit der KAGes Summer School ermöglichen wir es den Studierenden, ihr theoretisches Wissen in realitätsnahen Situationen anzuwenden. Sie sammeln an unserem Simulations- und Trainingszentrum wertvolle Erfahrungen, die sie optimal auf die Herausforderungen in der Praxis vorbereiten. Wenn man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei über die Schultern schaut, merkt man sofort die Begeisterung und Leidenschaft, mit der jede und jeder Einzelne bei der Sache ist. Ich bin dankbar für dieses großartige Angebot, das wir Ende August auch erstmals für den Pflegebereich anbieten können.“

Auch LAbg. Klaus Zenz betont: „Die KAGes Summer School ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der hohen Qualität in der medizinischen Ausbildung. Durch praxisnahe Trainings und moderne Simulationstechniken bereiten wir die nächsten Generationen von Medizinerinnen auf die Herausforderungen des Klinikalltags vor und stärken damit unser Gesundheitssystem nachhaltig.“ Die Summer School richtet sich vor allem an Studierende, die sich sowohl auf ihre Tätigkeiten im klinisch-praktischen Jahr (KPJ) als auch auf die alltäglichen Herausforderungen und Nachtdienste in der Basisausbildung vorbereiten wollen. Sie erhalten dabei umfassende Unterstützung von einem erfahrenen Team, darunter Instruktoren der KAGes und der Medizinischen Universität Graz. Zu den leitenden Köpfen des Programms gehören auch der Initiator der Idee, KAGes Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark, sowie die Ärztliche Direktorin des LKH Weststeiermark Prim. a Dr. in Gabriele Treichler, MBA MSc LLM und Prof. Prim. Dr. Andreas Lueger von der Abteilung für Innere Medizin am LKH Murtal. Als Highlight und krönenden Abschluss der Trainingswoche fand die KAGes Summer School- Championship unter Anleitung des KAGes- und Meduni Graz Wettkampfteams statt, wobei die Teilnehmerinnen in Teams unterschiedlichste notfallmedizinische Szenarien unter schwierigen und aufwändig nachgestellten Bedingungen bearbeiten und ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten in einem freundlichen Wettkampf unter Beweis stellten. Dafür erhielten sie am Ende sogar Medaillen und Urkunden sowie das international anerkannte ILS- Zertifikat (Immediate Life Support Provider).

Neu: Sommer School für Pflegestudenten

Neu ist die heuer zum ersten Mal stattfindende Nursing Summer School, welche Ende August in Kooperation mit der FH-Joanneum zur Vertiefung und Erweiterung der Pflegeskills stattfindet. Interessierte können sich ab Frühjahr 2025 für das kommende Kursjahr bewerben.

