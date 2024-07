Bülent Ceylan, Gabalier, Naschenweng und Co feierten gestern am Schiff

Semino Rossi, Bülent Ceylan, Andreas Gabalier und Nils Klingohr feierten am Wörthersee eine Party.

Semino Rossi, Bülent Ceylan, Andreas Gabalier und Nils Klingohr feierten am Wörthersee eine Party.

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 14:50 / ©ipImedia/Tanzer

Drei Schiffe der Wörthersee-Flotte gingen gestern Abend bei der Schiffsanlegestelle Klagenfurt vor Anker und wurden in eine spektakuläre Party-Location verwandelt. Die geladenen VIP´s und die Stars der STARnacht erlebten auf dem Wasser eine rauschende Seitenblicke-Party, zu der ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch gemeinsam mit Interspot-Chef Nils Klingohr geladen hatte.

Auf der Seitenblicke Bühne glänzte Gregor Glanz

Auf der Seitenblicke-Bühne glänzte kein Geringerer als Gregor Glanz, der einmal mehr seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis stellte. Er begeisterte mit Superhits von Frank Sinatra, ACDC, Lionel Richie oder Robbie Williams. Nach der Starnacht geht’s für Gregor gleich weiter nach Las Vegas und dann am 31. August veranstaltet Glanz auf Rügen wieder sein legendäres Open Air mit zahlreichen Freunden aus der Starwelt. Nach Gregor übernahmen Carlos & Pascal von 2:tages:bart Mikrophon und DJ-Pult und beschallten das Fest bis weit nach Mitternacht.

©ipImedia/Tanzer | Bülent Ceylan wird glamourös empfangen. ©ipImedia/Tanzer | Leberkas-Pepi Wien-Eigentümer Mario Scheday mit Tochter Francesca. ©ipImedia/Tanzer | Melissa Naschenweng bei der Seitenblickparty.

Es gab Leberkäse in allen Variationen

Wenn in Österreich über Leberkäse geredet wird, taucht ein Name ganz vorne auf der Liste auf – „Leberkas-Pepi“. Der Wien-Chef des zünftigen Schmankerl-Unternehmens Mario Scheday versorgte gemeinsam mit seiner Tochter Francesca die Gäste mit Trüffel-Leberkas und einer feurigen Chili-Version. Auf den zahlreichen Bars auf Steg und auf den Schiffen sprudelten Aperol, Campari, Prosecco, Bier & Co.