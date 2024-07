Coole Shows: Bald sind wieder die Straßenkünstler in Villach unterwegs

Feuershow, Hocheinrad oder Seifenblasenshow – die Straßenkünstler bitten am 17. Juli in die Innenstadt und bringen Kinder wie Eltern zum Lachen und Staunen. Danach folgt „Fashion & Music“- der Gute-Laune-Event wird am 19. Juli am Rathausplatz über die Bühne gehen und verspricht eines der Highlights des Sommers zu werden. Mode, Bikes, Vespas, DJ und die „heißeste Disco-Partyband des Universums“ heben die Stimmung im Nu auf Betriebstemperatur.

Die Events: Straßenkünstler: Am 17. Juli

Hauptplatz 16-21.30 Uhr

Rathausplatz 16.30-21 Uhr

Kirchenplatz 16-19.30 Uhr

Lederergasse 17.30-18 Uhr & 19.30-20 Uhr Walk of Art & Late Shopping – Mi 17. Juli Lederergasse

Live Musik mit Manuel Brunner

Urban Playground Breakdance

Anukai Arun – Solo Musikerin

Kinderschminker:in

16-21:30 Uhr (Shopping bis 21 Uhr) Sommer Live Konzerte – Mittwoch 17. & und Freitag 19. Juli Innenstadt

Mi 17. Juli 18 Uhr Delikatessen Gottschling – „Summerspirit“

Fr 19. Juli 18 Uhr Café Bar Stern KJP – „Jelfi“

Fr 19. Juli 18 Uhr Cotidiano – „Timeless“ Fashion & Music – Freitag, 19. Juli Rathausplatz

Bärenbikes Infostand ab 10 Uhr

Salon „Old Vespa Crew Landskron“ 19 Uhr

Warm-up mit DJ Rodrigues 19 Uhr

Fashion Show 19.30 Uhr

– Edelschwortn

– Sisley

– Rettl 1868

– Modeboutique Evelyn

– Trachten Roll

– Bärenbikes

– Models des EC VSV und der Kata Mackh Dance Company

„Bad Powells“ – die heißeste Disco-Partyband des Universums 20.15 Uhr Draupuls – Drauterassen

Mi 17. Juli ab 21.30 Uhr „Italo Hits“

Fr 19. Juli ab 21.30 Uhr „James Bond in Concert“