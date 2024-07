Seit gestern in Villach vermisst: Hast du die 78-jährige Monika gesehen?

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 15:49 / ©KK

Seit gestern, 12. Juli, gegen 15 Uhr, ist die 78-jährige Monika spurlos verschwunden. Die Familie ist verzweifelt, gestern wurde sogar mit einem Polizeihubschrauber nach der Frau gesucht, leider erfolglos. Hast du sie vielleicht gesehen?

Monika war zuletzt in Landskron

Monika war gestern mit ihrem Hund in Landskron spazieren. Zuletzt soll sie in der Nähe vom alten Spar in der Dr.-Karl-Renner-Straße, gesehen worden sein. Dann kam das Unwetter und ihr Hund lief davon. „Wir vermuten, dass sie durch ihre Demenz verwirrt war und nicht mehr nachhause gefunden hat“, erklärt der Sohn der Vermissten im Gespräch mit 5 Minuten.

Hast du sie gesehen?

Heute soll sie gegen 7 Uhr beim Vassacher See gesehen worden sein, ob das wirklich sie war, ist aber unklar. „Sie trug einen braunen Rock, welches Oberteil sie anhatte, wissen wir leider nicht“, sagt der Sohn. Monika ist 78 Jahre alt, schlank und hat braune Haare. Aufgrund ihrer Demenz kann es sein, dass sie verwirrt scheint. Solltest du Hinweise zur Vermissten haben oder sie gesehen haben, melde dich bitte bei der nächsten Polizeistation oder direkt bei der Familie unter 06505601986.

©KK Die 78-jährige Monika wird seit gestern vermisst

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 16:16 Uhr aktualisiert