Wechsel in der GRETA-Geschäftsführung

Seit rund zwei Jahren stärkt das Partnernetzwerk GRETA im Bereich „grüne Bildung“ die Zusammenarbeit von Bildungsanbietern, Unternehmen und dem öffentlichen Sektor. Mit den Aus- und Weiterbildungsangeboten, die unter dem Dach von GRETA gebündelt werden, sollen Unternehmen und deren Mitarbeitende den Klima-Strukturwandel meistern, hin zu grünen Technologien und digitaler Fitness. Nun hat die bisherige Co-Geschäftsführerin Doris Kiendl, Leiterin des Instituts International Management and Entrepreneurship, die Leitung des gemeinnützigen Vereins an Uwe Trattnig übergeben. Der Vorsitzende des Departments Bauen, Energie & Gesellschaft und Leiter des Instituts Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement der FH JOANNEUM freut sich auf die neue Herausforderung: „Kompetenzen für Nachhaltigkeit, Energie-, Mobilitäts- und Ressourcenwende sind am Arbeitsmarkt gefragter denn je. Unsere Vision ist es, Europas führendes Exzellenzzentrum für berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich Green Innovation & Green Transition zu werden.“ Neben Uwe Trattnig ist Ernst Kreuzer, Leiter von TU Graz Life Long Learning, Geschäftsführer von GRETA.

Über die Green Tech Academy Austria (GRETA)

GRETA ging aus dem Erasmus+ Projekt GREENOVET hervor und wird als offener und gemeinnütziger Verein unter hochschulischer Leitung geführt. Aktuell bieten mehr als ein Dutzend Bildungsträger in der Steiermark, Kärnten und Burgenland 80 spezialisierte Kurse, Lehrgänge, Bachelor- & Masterstudiengänge an. Seit Juni 2024 ist die neue Übersicht über diese Green-Skills- Programme – ob nach der Matura, in Vollzeit oder berufsbegleitend – auf der GRETA-Website online. Das übergeordnete Ziel von GRETA ist es, ein Life Long Learning Ökosystem zu schaffen, mit dem die berufliche Aus- und Weiterbildung im Kontext des Klimawandels und der damit verbundenen Energie-, Mobilitäts- und Materialwende systematisch und gezielt gestärkt werden soll.

