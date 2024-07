Halbes Sägewerk unter Schlamm: „Es ist ein Totalschaden“

Die Kärntner Florianis haben alle Hände zu tun um die Schäden des Unwetters in Kärnten wieder zu beseitigen.

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 16:57 / ©Georg Bachhiesl

Die gestrigen Unwetter in Kärnten forderten ihren Tribut. Auch in Wolfsberg blieb man nicht verschont, die Theklagrabenstraße wurde schwer beschädigt. Aber auch das Sägewerk im Theklagraben, Ortschaft Theißenegg, Bezirk Wolfsberg, wurde schwer getroffen, die Hälfte davon steht im Schlamm. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt Erika Zausinger, die Tochter des Sägewerkbetreibers im Interview mit 5 Minuten.

Straßen und Brücken in Wolfsberg weggerissen

„Unser halbes Sägewerk ist im Schlamm, es wurden zwei Brücken und die Straßen weggerissen. Garagen wurden überschwemmt und das E-Werk steht zwei Meter im Schlamm“, erzählt Erika. Zahlreiche Florianis des KAT-Zugs 5 waren heute vor Ort, um zu helfen. „Es ist alles kaputt, ein Teil kann gar nicht geräumt werden. Der halbe Graben ist zudem nicht befahrbar. Bis wieder alles halbwegs normal aussieht, wird es bestimmt Monate dauern“, meint die verzweifelte Kärntnerin.

Sägewerk ist ein kleiner Familienbetrieb

Bis Wolfsberg rüber soll es die Bretter des Sägewerks geschwemmt haben. Das Sägewerk selber wird nur von der Familie Zausinger betrieben. „Es ist ein sehr hoher Schaden, eigentlich ist es schon fast ein Konkursfall“, erklärt Erika. Menschen wurden vom Unwetter verschont, aber das Bild vor Ort zeigt die verheerenden Folgen des Unwetters.