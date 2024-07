Weitere Einsätze: Unwetter lassen Feuerwehren nicht zur Ruhe kommen

Die Unwetter lassen die Feuerwehren kaum zur Ruhe kommen. Erneut mussten alle zwölf Feuerwehren des Abschnittes 6 zu Unwettereinsätzen ausrücken, wie Abschnittsfeuerwehrkommandant Hannes Koch betont. Gegen 17 Uhr zog am Freitag ein Gewitter auf, das vorwiegend Sturmschäden verursachte. Dieses Gewitter zog zwar schnell vorbei, hinterließ jedoch zahlreiche Schadstellen, die am heutigen Samstag durch die Feuerwehren noch immer zu beseitigen sind. Am Beginn stand eine ausgelöste Brandmeldeanlage, vermutlich durch einen Blitzschlag, in einem Objekt im Zuständigkeitsbereich der FF Eisbach-Rein. Noch während die Feuerwehren zu diesem letztlich Fehlalarm ausrückten, musste die Alarmzentrale binnen kurzer alle zwölf Feuerwehren zu zahlreichen Einsatzadressen schicken.

Dabei bot das Einsatzspektrum wieder eine große Bandbreite. Zahlreiche Bäume stürzten auf Hausdächer, Stromleitungen, Straßen usw. Dadurch wurde auch die Stromversorgung in einigen Bereichen in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandenen Stromausfälle ließen dabei, wie Annika Cresnik aus Gratkorn berichtet, manchen Aufzug zum Stillstand kommen. Aus den ersten Aufzeichnungen der zwölf Feuerwehren sind rund 170 Feuerwehreinsätze am Freitag in ihren eigenen Löschbereichen notiert. Über 200 Feuerwehrmitglieder mit rund 40 Fahrzeugen standen bei den Hilfeleistungen im Einsatz. Noch nicht erfasst sind die parallel angelaufenen nachbarschaftlichen Hilfeleistungen und Katastrophenhilfsdienste der Feuerwehren. Auch hier sei mit einer Einsatzzahl von rund 50 Hilfeleistungen zu rechnen. Dort galt es vorrangig abgedeckte Dächer mit Planen abzudecken und Hauptverkehrswege für den Straßenverkehr befahrbar zu machen.

Auf weitere Unwetter vorbereitet

Am heutigen Samstag fanden die Hilfeleistungen ihre Fortsetzung. Vor allem in Gratkorn und Stiwoll kamen auch heute noch Seiltechnik-Spezialisten und Sondergerätschaften zum Einsatz. „Derzeit sind noch nicht alle Einsatzadressen abgearbeitet und schon macht man sich bereit für neue Unwetter, die aufgrund von Luftmassengrenzen heute wieder möglich sind“, berichtet die Feuerwehr abschließend.