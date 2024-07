Menschen gerieten durch heftigen Wellengang in Seenot

/ ©Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 17:24 / ©Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See

Heute, 13. Juli um 15.28 Uhr wurde mehrere Feuerwehren und die Wasserrettung zum Keutschacher See beordert. Durch den rasch aufziehenden Wind und den damit verbundenen heftigen Wellengang, war es einigen Personen nicht möglich, selbstständig an Land zu kommen.

Wasserrettung sammelte alle aus dem Keutschacher See ein

Mehrere Einsatzadressen wurden angefahren und von unserer Einsatzleitung koordiniert. Alle Personen konnten von der Wasserrettung eingesammelt und heil an Land gebracht werden. Im Einsatz standen: Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Freiwillige Feuerwehr Velden am Wörthersee, Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See und die Österreichische Wasserrettung EST Keutschach.

