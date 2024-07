Großprotest in Wien: Klimakleber stellten Pools auf

Einerseits um die Hitze von 30° aushalten zu können, andererseits um zu verdeutlichen, dass der Regierung – wie den Bürger – in Sachen Klimakrise das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals steht. “In Zermatt sind in den letzten Tagen mindestens vier Menschen in den extremen Fluten getötet worden [1]. Die Klimakrise ist eine direkte Bedrohung für unser Leben. Zeit wärs, dass Nehammer seine Realitätsverweigerung beendet und den Fakten ins Auge sieht. Wir brauchen ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung!”, forderte Sprecherin Marina Hagen-Canaval.

Im Bikini vorm Parlament

Louise (19, gelernte Versicherungskauffrau) hat es sich im Bikini in einem Pool vor dem Parlament gemütlich gemacht. “So lässt sich die Klimakrisen-Hitze aushalten. Das Problem ist nur, dass das hier ja keine taugliche Lösung ist: viele Menschen müssen bei dieser Hitze im Freien schwere körperlich Arbeit leisten. Andere sind den Extremwettern der Klimakrise schutzlos ausgeliefert und verlieren bestenfalls ihr Zuhause, schlimmstenfalls ihr Leben. Das Wasser steht uns bis zum Hals! Nehammers Regierung muss endlich handeln und das Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen!”

©Letzte Generation Österreich | Manche klebten sich „Probe“. ©Letzte Generation Österreich | Heute kam es zum Großprotest in Wien der Klimakleber. ©Letzte Generation Österreich | Vorm Parlament wurden die Pools aufgestellt.

Trotz Pool keine Entspannung in Sicht

Auch Marius Hörmann (23, Umweltsystemwissenschaften-Student) suchte nach Abkühlung in einem der Pools, konnte sich aber nicht entspannen: “Nehammers Regierung hat sich schon in die Sommerpause und den Wahlkampf verabschiedet. Angesichts der Katastrophen, die sich vorgestern in der Steiermark, Kärnten und Tirol zugetragen haben, ist das mehr als befremdlich. In Krottendorf-Gaisfeld wurde der Zivilschutzalarm wegen der gefährlichen Extremwetter ausgelöst! Vor kurzem habe ich dort selbst Hagelschäden in Dächern repariert. Die Menschen brauchen eine Regierung, die sie schützt und keinen beleidigten Nehammer. Es ist höchste Zeit, erste Schutzmaßnahmen, wie etwa vom Klimarat schon 2022 vorgeschlagen, umzusetzen. Worauf wartet unsere Regierung noch? Besseres Wetter etwa?”

Menschen klebten Probe

Während mehre hundert Menschen in den Pools plantschen, auf der Straße ‘probeklebten’ oder den Redebeiträgen folgten, sitzen Anja Windl und Laila Fuisz weiterhin im Polizeianhaltezentrum in Einzelzellen. “Der Staat inhaftiert lieber zwei junge Frauen, als sich der Erreichung seiner Staatsziele oder dem Schutz seiner Bevölkerung vor der Klimakatastrophe zu widmen. Das ist absurd. Auch unserer Regierung steht das Wasser bis zum Hals – nehmt die Katastrophe endlich ernst!”, appellierte XX. Anmerkung der Letzten Generation: „für die Nutzung des Hydranten und des Wassers liegt eine Bewilligung der Stadt Wien vor.“

https://x.com/letztegenat/status/1812146253469241371?s=46&t=vJ4KYFbHeuYuk06fM2_Haw