Gratis-Lebensmittel: Familien in Not werden mit 8 Mio. Euro unterstützt

Sie erhalten in den geförderten Sozialeinrichtungen Lebensmittel und Hygieneartikel oder Gutscheine, die im Handel eingelöst werden können. Auch Lebensmittelpakete und warme Mahlzeiten werden angeboten. In ausgewählten Schulen werden armutsgefährdete Schüler:innen zudem mit einer kostenlosen Schuljause unterstützt. „Kein Mensch in Österreich soll hungrig zu Bett gehen“, betont Sozialminister Johannes Rauch. „Mit den Projekten können wir kurzfristig dort unterstützen, wo unsere Hilfe dringend gebraucht wird. Um Ernährungsarmut dauerhaft zu bekämpfen, brauchen wir strukturelle Maßnahmen wie eine Kindergrundsicherung und eine Mindestsicherung Neu!“

8 Mio. Euro für kostenlose Lebensmittel

Für Menschen mit geringem Einkommen sind die gestiegenen Lebensmittelpreise nach wie vor eine große Belastung. Ende 2023 waren 2,7 Prozent der Bevölkerung von Ernährungsarmut betroffen, das entspricht etwa 175.000 Personen. Sie konnten sich in den letzten drei Monaten manchmal nicht genug zu essen leisten. Oft sind das armutsgefährdete Familien mit Kindern. Zu diesem Ergebnis kam die Statistik Austria im Rahmen der Erhebung zur sozialen Lage in Österreich. Das Sozialministerium stellt daher insgesamt 8 Millionen Euro bereit, um sie mit kostenlosen Lebensmitteln zu unterstützen. Mit den Mitteln werden Projekte von sieben Sozialorganisationen gefördert: Tafel Österreich, Dachverband der österreichischen Tafeln, Volkshilfe, Caritas, Diakonie, Österreichisches Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund. Sie betreuen bereits viele armutsgefährdete Haushalte und können die Betroffenen damit rasch und zielgerichtet erreichen.

Gutscheine, Lebensmittelpakete und kostenlose Schuljause

Die Angebote sind an die unterschiedlichen Voraussetzungen der Organisationen angepasst: Einige Projekte kaufen Lebensmittel und Hygieneartikel selbst an und verteilen sie in sozialen Einrichtungen, andere setzen auf Gutscheine, mit denen insgesamt 14.000 armutsgefährdete Haushalte erreicht werden. Auch warme Speisen und Lebensmittelpakete werden zur Verfügung gestellt. Die Tafel Österreich verarbeitet in ihrem Projekt rund 700 Tonnen „gerettete“ Nahrungsmittel aus Landwirtschaftsbetrieben und gibt sie an Sozialeinrichtungen und Klient:innen weiter. Die Diakonie verteilt 100.000 Jausenpakete an Kinder und Jugendliche, die sich keine Schuljause leisten können. Mit dem Budget können die Sozialorganisationen auch ihre Infrastruktur für Lagerung, Transport und Verteilung von Lebensmitteln verbessern. Damit können sie die Versorgung betroffener Haushalte auch über die Projektlaufzeit hinaus langfristig gewährleisten. „Für armutsgefährdete Familien ist der Lebensmitteleinkauf am Ende des Monats manchmal noch eine große Sorge“, betont Rauch. „Über die Projekte können wir jenen Menschen Unterstützung anbieten, die sie dringend brauchen. Um Ernährungsarmut nachhaltig zu bekämpfen, braucht es strukturelle Maßnahmen. Allen voran eine Kindergrundsicherung, damit kein Kind in Armut aufwächst, und eine Mindestsicherung, die ihren Namen auch verdient. Dafür setze ich mich auch weiterhin ein.“