ÖZIV-Zertifikat: Panorama Beach in Drobollach wurde ausgezeichnet

Der Panorama Beach in Drobollach ist eines der beliebtesten Bäder der Stadt Villach und gleichzeitig Kärntens größter und schönster freier Seezugang. „Damit auch wirklich alle das Topangebot genießen können, war es uns wichtig, das Bad auch wirklich barrierefrei zu machen“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

„Barrierefreie Erlebnisse“

In Zusammenarbeit mit der Tourismusregion und dem Naturpark Dobratsch wurde das Projekt „Barrierefreie Erlebnisse“ erfolgreich umgesetzt. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Jetzt stehen Behindertenparkplätze im oberen Bereich des Bades zur Verfügung, aber auch bei den beiden seitlichen Eingängen.“

Lift für Rollstuhlfahrer

Von den oberen Parkplätzen gelangt man über eine Rampe in das Bad. Beim Retourweg aufwärts ist dann gerne auch der jeweilige Bademeister behilflich. Von den seitlichen, sehr nahen Parkplätzen gelangt man auf einem flachen Weg ins Bad. Am westlichen, neuen Steg im Panorama Beach steht außerdem ein Lift für Rollstuhlfahrer zur Verfügung, damit sie auch die kühlenden Fluten des Faaker Sees genießen können.

ÖZIV-Zertifikat

Wie gut das barrierefreie Erlebnis ankommt, beweist die Auszeichnung mit dem ÖZIV-Zertifikat, das dem Panorama Beach jetzt übergeben wurde. „Inklusion in allen Lebensbereichen ist wichtig und uns ein großes Anliegen“, sagt Katholnig. „Das Bad in Egg am Faaker See/sunsetbeach haben wir bereits mit einem Lift am Steg ausgestattet, weitere Maßnahmen für Barrierefreiheit planen wir gerade.“

Skywalk Villacher Alpenstraße

Im bikebeach am Ossiacher See wurde im Vorjahr eine flache Rampe für Gehbeeinträchtigte geschaffen. Naturpark-Geschäftsführer Robert Heuberger und Tourismus-Geschäftsführer Georg Overs arbeiten mit der Stadt für barrierefreie Erlebnisräume Hand in Hand. Eines der besten Beispiele ist beispielsweise auch der „Skywalk“ an der Villacher Alpenstraße, den auch Rollstuhlfahrer nutzen können.