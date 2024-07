US Cars und Street Food: Das gibt es bald in Faak am See

Faak am See

Fans von Jeeps und US Cars dürfen sich freuen, denn in Faak am See gibt es wieder ein besonderes Festival mit diesem Motto. Dazu kommt, dass es Street Food gibt und noch einiges mehr.

Vielfältiges Programm in Faak am See

Von 19. bis 21. Juli findet das US Cara & Jeep Festival in Faak am See statt. Es gibt ca. 30 Street Food Stände, Autodrom, Markthändler und einen Barber am Gelände. Auch Live Musik wird es geben.

Der Zeitplan: Freitag, 19.Juli 14 Uhr Einfahren ins Gelände möglich

15 Uhr Street Food Eröffnung

16 Uhr Fahrzeugpräsentationen

18 Uhr „Friday Night Cruise“ um den Faaker See ( in memoriam of LEO ).

19 Uhr Welcome Party mit DJ Oldschool

21 Uhr LIVE Musik mit „Dynamite Dudes“ Samstag, 20. Juli 9 Uhr Einfahren ins Gelände möglich

11 Uhr Street Food Eröffnung

13 Uhr Fahrzeugpräsentationen mit DJ Oldschool ( Logo dazu geben )

18 Uhr “Saturday Night Cruise” um den Faaker See

19 Uhr LIVE MUSIK

Vorband “ Dynamite Dudes“

Hauptact „The Strongbow“ Sonntag, 21. Juli 10 Uhr Einfahren ins Gelände

10:30 Uhr Frühshoppen mit „ Live Musik, Rock`n Roll Tanzen

11 Uhr Street Food Eröffnung

13 Uhr Fahrzeug Prämierungen im Festzelt