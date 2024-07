Augustine Boakye verlässt das Wolfsrudel

Der 23-jährige Offensivspieler kam vor drei Jahren von der WAFA aus Ghana ins Lavanttal. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten im ersten Jahr, startete der Linksfuß gegen Ende der zweiten Saison so richtig durch.

Zehn Tore und neun Vorlagen

In der abgelaufenen Spielzeit begeisterte „Skima“ mit zehn Toren sowie neun Vorlagen in 30 Einsätzen und spielte sich dadurch nicht nur in die Herzen der WAC-Fans, sondern auch in die Notizblöcke vieler Scouts. Nun folgt für den Ghanaer mit dem Wechsel zum Ligue 1-Aufsteiger AS Saint-Étienne der nächste Karrieresprung. Somit gelingt mit Boakye nach Mohamed Bamba und Nikolas Veratschnig innerhalb eines halben Jahres dem dritten WAC-Spieler der Sprung in eine der internationalen Top5-Ligen. Dietmar Riegler: „Wir sind stolz darauf, den nächsten Spieler in eine der europäischen Top5-Ligen gebracht zu haben. Skima hat uns sehr viel Freude bereitet und er hat das Potential noch eine große Karriere zu haben.“