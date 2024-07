Schwerer Unfall: Auto stürzte 30 Meter Hang hinunter

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) war gemeinsam mit seiner Beifahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, gegen 15 Uhr auf der B 21 unterwegs. Bei einer Linkskurve kam der Mann, möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Straße ab.

Auto stürzte Hang hinab

Der Pkw stürzte daraufhin circa 30 Meter einen Hang hinab und überschlug sich dabei mehrmals. Anschließend prallte das Auto gegen eine Hausmauer und kam am Fahrzeugdach zum Liegen. Die Insassen konnten sich selbstständig befreien. „Wie durch ein Wunder wurden beide Personen nicht schwer verletzt“, teilt die Polizei mit. Das Rote Kreuz brachte die Beteiligten zur weiteren Untersuchung in das LKH Lilienfeld. Die B 21 war im Unfallbereich für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Mariazell stand im Einsatz. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.