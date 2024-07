Wiener Stadtgärten sorgen für Abkühlung in der Sommerhitze.

Um auch in Zukunft für heiße Temperaturen gewappnet zu sein, setzen die Wiener Stadtgärten bereits jetzt einen starken Fokus darauf, neue Bäume und klimafitte Parks zu schaffen. So sollen im Rahmen der Grünraumoffensive zwischen 2021 und 2025 25.000 Bäume gepflanzt werden. Bereits jetzt verwalten die Wiener Stadtgärten über 500.000 Bäume in Wien, die als hochwirksame natürliche Klimaanlagen in der Stadt wirken. Denn Bäume kühlen das dicht verbaute Stadtgebiet durch Verdunstung ab, spenden Schatten mit ihrem Blätterdach, binden Feinstaub sowie CO₂ und spenden lebenswichtigen Sauerstoff. Zusätzlich werden in dem Zeitraum 400.000 Quadratmeter Parkanlagen neu errichtet oder neugestaltet. Bereits jetzt lässt es sich in den über 1.000 Parkanlagen der Wiener Stadtgärten auch bei hohen Temperaturen gut erholen. Denn die Grünflächen zeigen gerade bei Hitze ihre positiven Auswirkungen auf das Mikroklima der Stadt.

Blumengärten Hirschstetten

Ein ideales Ausflugsziel für die Urlaubszeit befindet sich im 22. Bezirk: Die Blumengärten Hirschstetten beeindrucken gerade im Sommer durch ihre florale Vielfalt. Neben artgerechter Tierhaltung bietet die Gartenanlage zwei actionreiche Themenspielplätze und verschiedenste Themengärten. Besucherinnen und Besucher können nicht nur länderbezogene Gestaltungen wie den Mexikanischen, den Indischen Garten oder den Garten der Provence entdecken, sondern auch Gärten zu speziellen Themen, wie z. B. zur Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM). Besonderes Urlaubsfeeling und Entspannung verspricht der Seerosenteich, der teilweise von einem Sandstrand umgeben ist. Fächerpalmen (Trachycarpus), Liegestühle sowie Strohsonnenschirme sorgen für erholsame Stunden. Mit etwas Glück können die Wildtiere beobachtet werden, die hier ihren Lebensraum gefunden haben. Im Schutzhaus, das sich direkt neben dem Seerosenteich befindet, kann man sich auf der Terrasse sowie im gemütlichen Innenbereich mit kleinen Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Bis Ende August sind die Blumengärten Hirschstetten von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags sogar von 9 bis 20 Uhr.

©Wiener Stadtgärten/Houdek ©Wiener Stadtgärten/Houdek

Abkühlung durch Nebelduschen und Nebelstelen

Die über 100 Nebelduschen und Nebelstelen, die in den Parkanlagen der Wiener Stadtgärten zu finden sind, bieten eine willkommene Abkühlung. Die feinen Wassertröpfchen kühlen zwischen 12 Uhr und 18 Uhr die direkte Umgebung und sorgen auf diese Weise für erfrischende Momente im Vorbeigehen. Die Steuerung erfolgt zentral ab einer Temperatur von rund 30 °C, um den Wasserverbrauch zu minimieren und ressourcenschonend zu funktionieren. Eine tägliche, morgendliche „Durchspülung“ sorgt hier für einen angemessenen Hygiene-Standard, damit sich keinerlei Keime sammeln.

Bodenwasserfontänen: Erfrischung von unten

Ein weiteres Kühlangebot liefern die kleinen Bodenwasserfontänen in den Parkanlagen der Wiener Stadtgärten, wie im Willi-Frank-Park im 5. Bezirk oder in der Parkanlage Meißnergasse im 22. Bezirk. Die Bodenwasserfontänen tragen spielerisch zur Erfrischung und Kühlung der Umgebung bei. Technische Maßnahmen wie Umwälzpumpen und Bedarfssteuerungen sorgen hier für einen sparsamen Wasserverbrauch. Das gesammelte Wasser wird zur Bewässerung von Pflanzen verwendet und unterstützt so deren Verdunstungs- und Kühlungsleistung.

Wasserspaß für Kinder

Als beliebte Erholungsorte für die ganze Familie dienen die beiden größten Wasserspielplätze, die sich auf der Donauinsel in der Donaustadt und am Wasserturm in Favoriten befinden. Der Wasserspielplatz Wasserturm, gelegen zwischen Triester Straße und Raxstraße, bietet auf rund 15.000 Quadratmetern zahlreiche Attraktionen für Kinder an. Zu den Highlights gehören eine Wasser-Quelle, zwei Wasserfälle, eine „Gatschzone“ mit Sand, eine überdimensionale Brause, eine Rutsche aus dem 6 Meter hohen Wasserturm sowie die Möglichkeit, eine Floßfahrt über den See zu wagen. Der Wasserspielplatz auf der Donauinsel ermöglicht auf rund 5.000 Quadratmetern actionreiche Stunden trotz heißer Temperaturen. Die Zeit am Wasserspielplatz vergeht wie im Flug dank einer Vielzahl von Spielmöglichkeiten: U. a. ein großer Spiel-Bach mit einem Windrad, das Wasser fördert, ein Hügel mit einem Bach, der über einen Wasserfall in einen Teich stürzt, eine 15 Meter langen Hängebrücke sowie eine Schiffsschleuse zum Nachspielen des Schiffsverkehrs auf der Donau. Zusätzlich gibt es mehrere Wasserspielgeräte, die zum Experimentieren anregen und die Bedeutung des Wassers für Menschen erklären.