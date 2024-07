Bergsteiger blieb mit Schuh an Fels hängen und stürzte ab

Am 13. Juli gegen 11.35 Uhr wollten vier erfahrene Bergsteiger, je zwei Männer und Frauen, in der Schobergruppe vom Keeskopf in Richtung Nossbergerhütte, in Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, absteigen. Bei einer Kletterpassage, auf circa 2.980m Seehöhe, stürzte einer der Männer ca. vier Meter nach unten.

Mann blieb mit Bergschuh an Fels hängen

Der 49-Jährige blieb mit einem Bergschuh an einem Felsen hängen und verlor dadurch das Gleichgewicht. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber „C7“ mittels Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen und anschließend ins LKH Villach geflogen.