Europa Forum: „Warum es mehr Europa braucht“

Standort, Fachkräftemangel, Koralmbahn, demographische Entwicklung, EU-Förderungen, Klimawandel und soziale Sicherheit waren die brennenden Themen bei der Premiere vom Europa Forum im seein Pörtschach am Wörthersee. Landeshauptmann Peter Kaiser und Wirtschaftskammer Präsident Jürgen Mandl diskutierten vor Vertretern des öffentlichen Lebens in Kärnten mit EU-Kommissar Johannes Hahn über die Zukunft der EU. Deren Fazit: Es braucht mehr Europa!

Diskussion in Pörtschach

Im seein Pörtschach am Wörthersee diskutierten gestern, Freitag, EU-Kommissar Johannes Hahn, Landeshauptmann (LH) Peter Kaiser und Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) Präsident Jürgen Mandl über die Europäische Union und die Rolle und Möglichkeiten Kärntens und der Kärntner Wirtschaft innerhalb der europäischen Gemeinschaft. Veranstalter und Hausherr Walter Prutej vom Forum Velden betonte in seiner Begrüßung die Wichtigkeit der EU für Kärnten und dass Europa und seine Ideale „gefühlt“ jeden Tag mehr an Bedeutung in der globalen Welt verlieren. „Für Werte, wie Demokratie – eine europäische Erfindung -, ist es wichtig, sich jeden Tag neu darum zu bemühen!“, so Prutej. Umso mehr freute er sich über die Forums-Teilnahme von Mister Europa Johannes Hahn!

©Velden/kk Er wurde diskutiert und debattiert.

EU-Kommissar Johannes Hahn zeigte auf, „warum es mehr Europa braucht“

Welche Bedeutung die EU hat und warum es mehr Europa braucht, verdeutlichte EU-Kommissar Hahn in seiner Keynote. Hahn erinnerte, dass sich die Welt in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat. „Während wir uns bisher innereuropäischen Angelegenheiten gewidmet haben, gilt es nun sicherzustellen, dass unsere Stimme als Europäer auch global gehört wird“, forderte Hahn. Für den EU-Kommissar ist Kärnten ein leuchtendes Beispiel dafür, was mit länderübergreifender Zusammenarbeit zu erreichen ist. Auch hat Kärnten, wie viele andere Regionen, in den vergangenen Jahrzehnten enorm von der Förderkulisse der EU profitiert. Seit 1995 seien von der EU um zwei Milliarden Euro mehr nach Kärnten geflossen, als Österreich für Kärnten an Brüssel bezahlt habe.

©Velden/kk Zahlreiche Gäste waren beim ersten Europa Forum

LH Peter Kaiser diskutierte mit

Europareferent LH Peter Kaiser bezeichnete in der Diskussion die Europäische Union als weltweit bestfunktionierende supranationale Gemeinschaft. Es gelte die Aufmerksamkeit auf das Gemeinsame zu lenken, anstatt das Trennende hervorzuheben. „Um global Gehör zu finden, brauchen wir eine auf unseren tradierten Werten aufbauende supranationale Politik“, betonte Kaiser. Welche Vorteile die EU mit sich bringt, verdeutlichte Kaiser unter anderem auch anhand der EU-Förderungen, die bisher nach Kärnten geflossen sind, und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die gute Zusammenarbeit im Ausschuss der Regionen. WKK-Präsident Jürgen Mandl rückte ebenfalls die Vorteile der EU in den Vordergrund. Konkret sprach der WKK-Präsident die Koralmbahn und den damit entstehenden Wirtschaftsraum im Süden Österreichs sowie die Rolle des europäischen Binnenmarktes für die Kärntner Wirtschaft an. Für Mandl sind jedoch noch etliche Hausaufgaben zu machen, damit Kärnten und die Kärntner Wirtschaft von wichtigen Projekten wie der Koralmbahn vollends profitieren können. Auch sind für Mandl die Bekämpfung der Teuerung, des Fachkräftemangels und der Energiekrise wichtige Hausaufgaben, welche auf nationaler und europäischer Ebene dringend zu erledigen sind.