E-Autos: In diesem Kärntner Bezirk gibt es die meisten Neuzulassungen

Mit 1.015 wurden in Kärnten zum zweiten Mal in Folge im 1. Halbjahr mehr als 1.000 Elektroautos neuzugelassen.

Dies zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Insgesamt liegen drei Bezirke und die Landeshauptstadt Klagenfurt über dem Landesschnitt. Im Vergleich zu Diesel- und Benzin-Pkw haben E-Pkw einen deutlich geringeren Energieverbrauch. Aber auch bei E-Pkw steigt der Stromverbrauch mit Größe und Gewicht der Fahrzeuge, macht der VCÖ aufmerksam.

1.105 Elektroautos in Kärnten zugelassen

Damit waren 14 Prozent der im 1. Halbjahr in Kärnten neuzugelassenen E-Pkw waren Elektroautos. Das ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023 ein leichter Rückgang um 2,7 Prozentpunkte, im Vergleich zu vor fünf Jahren hat sich der E-Pkw Anteil bei den Neuwagen in Kärnten aber versechsfacht.

Villach Land ist Kärntens Spitzenreiter

Mit 17,1 Prozent ist der Bezirk Villach Land Kärntens E-Pkw Spitzenreiter, vor Klagenfurt mit 16,7 Prozent, dem Bezirk Feldkirchen mit 15,9 Prozent und dem Bezirk St. Veit an der Glan mit 15,7 Prozent, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Am niedrigsten ist der E-Pkw Anteil im Bezirk Spittal an der Drau mit 9,2 Prozent. Österreichweit ist außerhalb Wiens der E-Pkw-Anteil in den oberösterreichischen Bezirken Linz-Land mit 27,7 Prozent und Rohrbach mit 23,7 Prozent am höchsten. Laut Daten des Umweltbundesamts sind die gesamten CO2-Emissionen von E-Pkw (inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung und Energiebereitstellung) um 53 Prozent niedriger als von Verbrenner-Pkw und, wenn nur Ökostrom getankt wird sogar um 70 Prozent niedriger, etwa wer eine Photovoltaikanlage am Dach hat und mit diesem Strom das Auto „tankt“. „Strom können wir in Österreich dank Sonne, Wind und Wasser selber erzeugen, bei Benzin und Diesel sind wir von Erdölimporten aus anderen Staaten abhängig“, erinnert VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Dieser Trend verschlechtert die Umweltbilanz

Aber auch bei E-Pkw verschlechtert der Trend zu größeren, schwereren, übermotorisierten Modellen sowohl die Umwelt- als auch die Energiebilanz. Der VCÖ fordert daher auf EU-Ebene Vorgaben für die Hersteller, damit künftig mehr kleinere und sparsamere Modelle auf den Markt kommen. Eine zentrale Rolle, welche Neuwagen auf den Straßen unterwegs sind, spielen auch die Unternehmen. Denn österreichweit wurden im 1. Halbjahr 69 Prozent der Neuwagen auf Firmen und andere juristische Personen zugelassen, informiert der VCÖ. Bei E-Pkw beträgt der Anteil 75 Prozent, bei Diesel-Pkw sogar 81 Prozent. Anstatt zu sinken, sind die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Diesel-Pkw heuer sogar gestiegen und liegen mit 147,1 Gramm CO2 pro Kilometer weit über dem Wert eines 3-Liter-Autos von rund 79 Gramm CO2 pro Kilometer. Das 3-Liter Auto wurde bereits vor 30 Jahren von Autoherstellern versprochen. „Dass nach wie vor auch Dienstwagen, deren Motoren Diesel oder Benzin verbrennen, steuerlich begünstigt werden, steht im Widerspruch zu den Klimazielen und ist nicht mehr zeitgemäß. Schaffen Firmen mehr E-Autos an, kommen auch mehr Elektroautos in den für die privaten Haushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger.