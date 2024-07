Sturm Graz: Cupsieger auf Trainingslager in Schladming-Dachstein 

Unter der Leitung von Cheftrainer Christian Ilzer bereiten sich die Spieler rund um Kapitän Stefan Hierländer und Abwehrchef Gregory Wüthrich auf die kommende Saison vor. Die Mannschaft hat für eine Woche im Schlosshotel Pichlarn in Aigen ihr Quartier bezogen, trainiert wird in Irdning im Ennstal. Diese Woche lud der TVB Schladming-Dachstein das Team zu zwei besonderen Ausflügen: Viel Action in luftiger Höhe stand für einen Teil der Mannschaft auf der Zipline in Gröbming am Programm, die restliche Truppe hatte großen Spaß beim “Pit-Pat” Spielen, einer Kombination aus Minigolf und Billard, beim Puttererseehof in Aigen.

©Gerhard Pilz ©Harald Steiner ©Gerhard Pilz

“Wir freuen uns sehr, den Double-Sieger Sturm Graz hier in unserer Region begrüßen zu dürfen, die Mannschaft hat in der letzten Saison wirklich außergewöhnliches und historisches geleistet”, sagte Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbands Schladming-Dachstein. „Gerade als Steirer sind wir sehr stolz, dass der amtierende Meister aus der Steiermark kommt und wir wünschen der Mannschaft alles Gute und wieder viel Erfolg für die kommende Saison.”

Wieder in der Champions League

Die Sportanlage in Irdning bietet ideale Bedingungen für das Trainingslager, das zur optimalen Vorbereitung auf die neue Fußballsaison 2024/25 dient. Zudem startet am 27. Juli der Cup-Wettbewerb und Anfang August die Bundesligasaison, in der die Mannschaft rund um den dänischen Rekord-Zugang Mika Biereth wieder voll angreifen will. Außerdem sind die Grazer seit 23 Jahren wieder fix in der Königsklasse des europäischen Fußballs – in der Champions League – vertreten. Martin Ehrenreich, Teammanager SK Sturm Graz: “Wir sind schwer begeistert, was die Region alles zu bieten hat – auch abseits des Fußballplatzes. Ein großes Dankeschön geht von uns an den TVB Schladming-Dachstein, das Teamquartier Schloss Pichlarn für die großartige und professionelle Betreuung ebenso wie an den ATV Irdning, der dafür sorgt, dass es uns hier bestens geht und wir hervorragende Trainingsbedingungen vorfinden. Wir freuen uns alle, wenn es dann schon recht bald wieder ans Eingemachte geht, wenn wir am 27. Juli im Cup unser erstes Pflichtspiel der Saison bestreiten.“