Auch der Sonntag bringt Sonne und Regenschauer

„Am Sonntag wird das Wetter nur etwas stabiler. Zunächst scheint bei Sommertemperaturen oft die Sonne, etwaige Restwolken sowie Dunst- oder Nebelfelder lichten sich rasch. Am Nachmittag bilden sich ausgehend vom Bergland Quellwolken, die in weiterer Folge wieder zu Regenschauern oder Gewittern führen können“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Sonntag. Am ehesten sollen diese im Nordosten möglich sein. Am Abend seien Gewitter nirgends gänzlich auszuschließen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad, die Höchstwerte erreichen bis zu 31 Grad.