300.000 Euro! Österreicher hat Glück und gewinnt riesigen Bonus

300.000 Euro. So viel macht jener Bonus aus, den ein Burgenländer am vergangenen Freitag abgestaubt hat. Dazu musste er nicht einmal die richtigen Zahlen auf seinem Lotto-Schein haben – zumindest nicht die richtigen Zahlen im herkömmlichen Sinne. Die 300.000 Euro werden bei den Lotto Bonus-Ziehungen, die an manchen Freitagen stattfinden, nämlich an eine Quittung verlost. Gewonnen hat dieses Mal, am 12. Juli, die Quittungsnummer 70621 76661. Gespielt wurde sie im Burgenland.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zwei Joker-Sieger stauben jeweils mehr als 168.000 Euro ab

Keinen Gewinner – also keinen „Sechser“ – gab es dahingegen bei der Lotto-Ziehung selbst. Auch beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ und bei „LottoPlus“ hat es keinen Gewinner gegeben. Den Joker-Gewinn dürfen sich dahingegen zwei Österreicher aufteilen. Einer der Gewinner kommt aus Oberösterreich, einer der Gewinne war auf einer „EuroDreams“-Quittung abgedruckt. Für die beiden Joker-Sieger gibt es jeweils mehr als 168.000 Euro.