Sirenen über Villach: Einsatzkräfte auf der Suche nach dementer Frau

Feuerwehr und Polizei suchen aktuell in Villach wieder nach dieser Frau.

Wir haben bereits gestern ausführlich darüber berichtet, dass in Villach eine demente Frau seit 12. Juli abgängig ist, bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hat dabei der Polizeihubschrauber nach ihr gesucht – erfolglos. Heute haben dann neuerlich mehrere Sirenen in Villach geheult.

Ver Feuerwehren suchen vermisste Frau

„Vier Feuerwehren wurden alarmiert, die die Polizei derzeit bei einer Suchaktion in Landskron unterstützen“, erklärt man seitens der Hauptfeuerwache Villach gegenüber 5 Minuten. Wiederum wird nach der 78-jährigen Monika gesucht. Zuletzt gesehen wurde sie, als sie mit ihrem Hund in Landskron spazieren war. „Sie trug einen braunen Rock, welches Oberteil sie anhatte, wissen wir leider nicht“, sagte der Sohn der Vermissten im Gespräch mit 5 Minuten.

©KK Hast du Monika gesehen?