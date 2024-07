Hagelunwetter immer hÃ¤ufiger: Hier haben sie besonders stark zugenommen

Größere Schäden hat es dieses Jahr aufgrund von Hagelunwettern bereits mehrmals in Österreich gegeben. Besonders schwer war dabei jenes Unwetter, das Anfang Juli über das Waldviertel (Oberösterreich) gezogen ist und für Katastrophenzustände gesorgt hat. Doch auch Mitte Mai im Burgenland und Anfang Juni in der Steiermark und in Niederösterreich haben Hagelunwetter etwa bereits für Millionenschäden gesorgt.

Bedingungen für Hagel sind immer öfter vorzufinden

Und die Prognose für Hagelunwetter sind gerade für den Alpenraum nicht sonderlich günstig. So erklärt Pieter Gorenemeijer, Leiter des Europäischen Unwetterforschungszentrums (ESSL) in Wiener Neustadt, kürzlich im Ö1-Morgenjournal, dass immer öfter solche Bedingungen vorzufinden seien, die auch Hagel mit sich bringen würden.

Hagelunwetter nehmen vor allem im Süden Österreichs zu

Während sich die Wahrscheinlichkeit für großen Hagel in der Po-Ebene in Italien im Vergleich mit der Zeit vor 1990 verdreifacht habe, habe sich die Zahl der Hagelunwetter hierzulande immerhin noch verdoppelt. Besonders stark betroffen sei dabei der Süden Österreichs. Der Grund für die starke Zunahme an Hagelunwettern in Europa liegt in den wärmeren Meerestemperaturen des Mittelmeers. Es gelangt durch das Verdunsten mehr Energie in die Atmosphäre, die in weiterer Folge für starke Aufwinde sorge, womit der Hagel auch größer ausfallen könne, so Groenemeijer im Ö1-Morgenjournal.

Karte zeigt, wo es am häufigsten in Österreich hagelt

Der Süden Österreichs – vor allem in der Steiermark – ist es übrigens auch, der besonders häufig von Hagel generell betroffen ist. Aber auch in Kärnten rund um das Klagenfurter Becken sowie im nördlichen Ober- und Niederösterreich und am niederösterreichischen Alpennordrand hagelt es im Schnitt häufiger als sonst wo in Österreich, erklärt die „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. Auf dieser Karte kannst du sehen, ob es bei dir besonders häufig hagelt.

