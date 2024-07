Ende einer Ära: „Alte“ Imbiss-Bude am Dietrichsteinplatz kommt jetzt weg

Die Imbiss-Bude am Grazer Dietrichsteinplatz ist stadtbekannt. Ob nach dem Feiern oder als Snack zwischendurch, beim „Wilding“ kommen „die Leut zam“. Auch Rot-Kreuzler sind dort oft gesehene Gäste, die sich während ihrer Schicht eine schnelle Stärkung holen. Nun sagt die Bude aber „Lebwohl“, wie der Betreiber in einem Facebook-Posting bekannt gibt.

„Bude hat Geschichte gemacht“

„Die Bude hat Geschichte gemacht“, so wird auf eine lange Ära zurückgeblickt. Der zentrale Imbiss war ein Ort für Vieles: „Es war ein erster Date Ort, ein Ort der Gaude, aber auch der Trauer und des Tröstens“. Auch wenn diese ersten Sätze so klingen, als würde das Kult-Standl schließen, so darf Entwarnung gegeben werden: Es ist nur die „Bude“ selbst, die verabschiedet wird. Stattdessen kommt eine neue her. „Damit es nicht ein Ort der Arbeitsunfälle wird“, so die Begründung.

Auf ein letztes Mal

„Habt aber kein Angst wenn ihr die neue sieht, es wird keine Trüffelmayo geben. Dafür wird es aber wohl Halloumi geben und das eine oder andere Special“, so ein kleiner Vorgeschmack. Am heutigen Sonntag, den 14. Juli hat „Wilding – Fett Essen“ noch geöffnet und man kann er „alten Bude“ noch einen letzten Besuch abstatten. Dann schließt sie ihre Pforten und die Mitarbeiter verabschieden sich in den Betriebsurlaub.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert