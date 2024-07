Bekommt Ferlach jetzt ein neues Hallenbad?

Ein Investor will ein Hallenbad in Ferlach bauen.

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 09:03 / ©Screenshot "Google Street View"

Während man in Klagenfurt weiterhin um das neue Hallenbad herumstolpert, scheint man in Ferlach Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Auf der Tagesordnung der Sommergemeinderatssitzung stand nämlich auch der Verkauf einer öffentlichen Fläche an die „HTC Eissport GmbH“, die derzeit eine zweite Eishalle errichtet, wo ganzjährig beste Trainingsmöglichkeiten für Hobby- und Profi-Spieler bestehen sollen.

Zustimmung des Gemeinderats bereits da

Gleichzeitig soll nach Auskunft des Betreibers am Grundstück eben auch ein Hallenbad errichtet werden. „Die Abwärme der Eisproduktion soll für den Betrieb des Schwimmbades genützt werden“, so die Stadtgemeinde in einer Aussendung. Der Gemeinderat hat dem jedenfalls bereits zugestimmt.