Kärntner Budget 2025: Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich

„Grundlage für das Budget 2025 und für den Finanzrahmen der kommenden Jahre ist unser Regierungsprogramm. Dort haben wir festgeschrieben, dass die zukunftsorientierte Entwicklung Kärntens sichergestellt sein muss, ohne dass sich das Verhältnis der Verschuldung zum Bruttoregionalprodukt wesentlich verändert“, erklären Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Finanzdruck ist enorm

„Dies war bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Programms ein ambitioniertes Ziel, denn der Finanzdruck auf die öffentlichen Haushalte ist enorm. Steigende Ausgaben in Versorgungsbereichen und notwendige Investitionen stehen stagnierenden Einnahmen gegenüber. Dazu kommt ein hoher Schuldensockel aus den Jahren 2002 bis 2012“, so der Kaiser.

Langfristiger Budgetplan

„Unser Ziel in diesem Prozess sind nicht einfach nur kurzfristige Einmaleffekte im Budget, wir arbeiten an einem langfristig nachhaltigen Budgetpfad für dieses Land. Denn es geht darum, auch in Zukunft noch Freiräume für wichtige Investitionen zu haben“, betont Gruber.

Stabiler Budgetkurs

Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden in der ersten Jahreshälfte die Kennzahlen für die Beibehaltung eines stabilen Budgetkurses festgelegt und diese den haushaltsführenden Organen in der Landesregierung präsentiert. Alle Abteilungen sind nun aufgerufen, bei der Erstellung ihrer Voranschläge die budgetären Vorgaben des Regierungsprogramms umsetzen.

Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich

Ziel ist es, im gesamten Landesvoranschlag 2025 gegenüber dem bisherigen Finanzrahmen Einsparungen bei den Ausgaben im dreistelligen Millionenbereich zu erreichen. Sämtliche Bereiche sollen abteilungsübergreifend betrachtet werden. Besondere Berücksichtigung sollen Ausgabenbereiche finden, die eine Mitfinanzierung der Gemeinden beinhalten – mit dem Ziel einer weiteren Entlastung der Gemeinden.

Ergebnisse im Finanzrahmen abgebildet

„Als Regierungskollegium werden wir dann entscheiden, in welchen Bereichen welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt gesetzt werden. Die Ergebnisse werden im Landesvoranschlag 2025 und im neuen Finanzrahmen abgebildet sein“, so Kaiser, Schaunig und Gruber, die über die Beratungen zum Budgetprozess 2025 auch in der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung am Dienstag berichten werden.