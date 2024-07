Mehr Flexity für Wien: 27 zusätzliche Straßenbahnen

Jetzt nutzen die Stadt Wien und die Wiener Linien die Nachbestellungsoption und rufen dem Rahmenvertrag gemäß 27 weitere Garnituren ab.

Produziert in Wien

Die Straßenbahnflotte der Wiener Linien umfasst aktuell ca. 500 Fahrzeuge. Die barrierefreien Flexitys werden in den nächsten Jahren die Hochflurgarnituren E2 immer mehr ersetzen. Auch für Netzerweiterungen wie die Linie 27, Linie 12 und Linie 18 werden zusätzliche Straßenbahnen gebraucht. Die Auslieferung der 27 weiteren Fahrzeuge startet Mitte 2025 und wird Ende 2026 abgeschlossen sein. Öffi- und Finanzstadtrat Peter Hanke: „Der Flexity ist ein waschechter Wiener, produziert in der Donaustadt. Mit der Bestellung von weiteren Fahrzeugen können wir nicht nur die Straßenbahnflotte weiter modernisieren, sondern stärken auch den Wiener Produktionsstandort.“

Flexity fährt ab 2025 vermehrt innerstädtisch

Der Flexity ist derzeit auf den Linien 6, 11, 18, 71, 60, 49 und 46 im Einsatz. Fast zehn Millionen Kilometer haben die 80 Fahrzeuge bereits im Straßenbahnnetz abgespult. Ab nächstem Jahr schnuppert der Flexity vermehrt Innenstadtluft: Er ist dann zusätzlich auf den Linien D, 43 und 1 unterwegs. „Wir investieren in den nächsten Jahren massiv in unser Straßenbahnnetz. Um die Ausbauprojekte realisieren zu können, braucht es natürlich auch entsprechend mehr Fahrzeuge. Der Flexity hat sich im Fahrgasteinsatz mehr als bewährt und ich bin stolz darauf, dass wir den Anteil der barrierefreien Züge weiter steigern“, sagt Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich.

Bereits über 1000 Straßenbahnen in Wien gebaut

„Ich freue mich, dass unsere in Wien entwickelte und produzierte Flexity die Stadt Wien, die Wiener Linien und ihre Fahrgäste so begeistern, dass weitere 27 Fahrzeuge bestellt wurden“, so Lilian Meyer, Geschäftsführerin von Alstom Österreich. Die rund 770 Mitarbeiter im Wiener Alstom-Werk in der Donaustadt fertigen pro Jahr rund 80 Straßenbahnen. Erst letztes Jahr wurde die tausendste Bim gebaut und blieb gleich in Wien, denn es war ein Flexity, der an die Wiener Linien ausgeliefert wurde.

Platz für 211 Fahrgäste

Der Flexity bietet mit einer Länge von 34 Metern Platz für 211 Fahrgäste. Für mehr Raum für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer sorgen großzügige Mehrzweckbereiche. Der umweltfreundliche Aspekt der neuen Straßenbahn zeigt sich durch den niedrigen Energieverbrauch sowie durch die ausschließliche LED-Beleuchtung. Bildschirme im Fahrzeuginneren informieren unter anderem über nächste Haltestellen, Umsteigemöglichkeiten sowie Abfahrtszeiten. Moderne Technik zeigt sich auch im Fahrerstand der neuen Straßenbahn: Das voll digitale Cockpit ist mit mehreren Touchscreens statt analoger Instrumente ausgerüstet.