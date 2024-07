Projekt soll Luchse mit der Linse „einfangen“

Luchse vor die Linse zu bekommen, stellt aufgrund deren versteckter Lebensweise eine echte Herausforderung dar. Das Land Steiermark stellt sich zusammen mit der Steirischen Landesjägerschaft und weiteren Organisationen dieser speziellen Aufgabe und generiert mithilfe von Wildkameras wichtige Daten zum weiteren Schutz der Tierart. Außerdem zeigen ein Fachvortrag am 18. Juli und eine Broschüre auf, wie dies gelingen soll.

Bewusstseinsbildung und Monitoring

Um eine aktuelle Datenlage zu Bestand und Verbreitungsgebiet der europaweit streng geschützten Tierart Luchs in der Steiermark zu schaffen, haben sich unter der Leitung des Naturschutzzentrums Bruck an der Mur die Abteilungen 13 und 10 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, die Steirische Landesjägerschaft, die Naturschutzakademie Steiermark sowie die Nationalparke Gesäuse und Kalkalpen in einem Projekt zusammengeschlossen. Projektinhalt ist neben der Bewusstseinsbildung vor allem das Monitoring, welches von der Arbeitsgemeinschaft Gerngross & Weingarth-Dachs durchgeführt wird.

Kameras sollen die Luchse „einfangen“

In enger Zusammenarbeit mit Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern und Jagdausübungsberechtigten und mit Unterstützung durch das Technische Büro für Forst- und Jagdwirtschaft/Johann Fraiß werden in den Bezirken Liezen, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Murtal und Murau Wildkameras an systematisch ausgewählten Plätzen aufgestellt, um Fotos von Luchsen zu generieren. Mit diesen Bildern kann das Expert:innen-Team anhand der Fellmusterung einzelne Luchsindividuen bestätigen und ihre Anwesenheit räumlich und zeitlich einordnen. Bis Ende 2024 wird so auf Basis dieser breiten Zusammenarbeit evidenzbasiert das Vorkommen des Luchses in der Steiermark dargestellt.

Aktuell beheimaten sieben Luchse die Steiermark

Der Eurasische Luchs zählt zu den am weitesten verbreiteten Katzenarten. Sein großräumiges Verbreitungsgebiet erstreckt sich über weite Teile von Russland, Zentral- und Südwestasien bis nach Europa. In großen Teilen Europas wurde der Luchs stark dezimiert und kommt vor allem im westlichen Mitteleuropa nur fragmentarisch vor. Aktuell gibt es in der Steiermark sieben Luchse – beheimatet in den Nördlichen Kalkalpen im Grenzgebiet Oberösterreich-Steiermark-Niederösterreich. Fünf dieser Luchse haben primär im und um den Bereich des Nationalparks Kalkalpen in Oberösterreich ihre Streifgebiete, zwei Individuen sind weiter östlich im Bereich Wildalpen bis Mariazell in der Steiermark dokumentiert. Zusätzlich ist eine Luchsin aus Italien eingewandert und seither im Bereich von Murau unterwegs. Luchse bevorzugen große zusammenhängende Waldgebiete und durchstreifen in unseren Breiten Reviere, die zwischen 50 und 500 Quadratkilometer groß sein können. Ihre bevorzugte Beute besteht aus kleinen Schalenwildarten wie Rehe und Gämsen.

Zusammenleben mich Luchsen meist „unproblematisch“

Die Rückkehr des Luchses bringt auch Herausforderungen mit sich, insbesondere in Bezug auf die Koexistenz mit Menschen in intensiv genutzten Naturräumen. Im Vergleich zu anderen Beutegreifern gestaltet sich das Zusammenleben mit Luchsen jedoch weitgehend unproblematisch. Wesentlich für ein gutes Gelingen ist jedoch die Einbindung und Zusammenarbeit mit den direkt betroffenen Akteuren – mit der Jagd, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern und den Landwirtinnen und Landwirten. Für den Luchs gilt, was auch für alle anderen faszinierenden Wildarten in den steirischen Wildlebensräumen gilt: Die enge Zusammenarbeit zwischen Jagd, Forschung und Naturschutz beim Thema Luchs ist die unverzichtbare Basis, um sowohl das ökologische Gleichgewicht langfristig zu sichern als auch die Artenvielfalt zu erhalten.

Fachvortrag am 18. Juli

Um den Steirerinnen und Steirern die Tierart Luchs näher zu bringen und sie am Projekt teilhaben zu lassen, findet für alle Interessierten am 18. Juli von 17 bis 18 Uhr ein Fachvortrag zum Thema statt. Das Webinar, welches von der Naturschutz Akademie Steiermark organisiert wird, informiert über wildbiologische Grundlagen des Luchses, Lebens- und Verhaltensweisen sowie Habitatansprüche. Lektionen, die man aus bereits durchgeführtem Monitorings ziehen kann, sowie der aktuelle Status des Luchses in der Steiermark werden behandelt. Das Zusammenspiel von Jagd und Naturschutz in Verbindung mit Konfliktmanagement und Öffentlichkeitsarbeit sind weitere wichtige Themen. Anmeldungen sind unter noch bis Dienstag, 16. Juli möglich.