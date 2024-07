Mit Regenschirm als Waffe: Zwei Männer raubten Kärntner aus

Mit einem Regenschirm als Waffe sollen zwei Männer einen anderen Mann in Kärnten ausgeraubt haben.

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 10:30 / ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva

Im bewussten und gewollten Zusammenwirken wird zwei Erwachsenen unter anderem zur Last gelegt, „das Verbrechen des schweren Raubes verantworten zu müssen, indem sie unter Verwendung einer Waffe zwei Packungen Zigaretten sowie eine Brieftasche einer männlichen Person abgenötigt haben sollen“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt. Zumindest zehn Euro an Bargeld sollen sich in der Geldtasche befunden haben. Besonders kurios dabei die Waffe, die laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt verwendet worden sein soll: Ein Regenschirm.

Verhandlung findet am kommenden Donnerstag statt

Die beiden Angeklagten müssen sich nun wegen schweren Raubs, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel am kommenden Donnerstag, den 18. Juli, zwischen 10 und 11.30 Uhr vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl verantworten. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.