Unfallserie im Mariazellerland: Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Am Samstag

Zu insgesamt fünf Verkehrs- bzw. Freizeitunfällen kam es am gestrigen Samstag im Mariazellerland.

Einsatzreicher Samstag: Über den Tag verteilt standen drei Rettungswägen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuz Mariazellerland, der Notarzthubschrauber Christophorus 17, die Freiwilligen Feuerwehren Mariazell und Gollrad, die Bergrettung Mariazellerland sowie die Polizei im Einsatz.

18-jähriger Biker schwer verletzt

Gegen 10.30 Uhr ereignete sich auf der B20 bei Gollrad ein schwerer Motorradunfall, wobei der 18-jährige Lenker eine offene Oberschenkelfraktur erlitt. Nach notärztlicher Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuz Mariazellerland wurde der Patient mit dem nachgeforderten Notarzthubschrauber Christophorus 17 in das Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen.

Wanderer in Not

Um die Mittagszeit verunglückte ein Wanderer in der Salzaklamm. Die Bergrettung Mariazellerland brachte den Wallfahrer mit der Gebirgstrage zur Straße, wo der Patient wiederum notärztlich erstversorgt wurde. Im Anschluss transportierte ein Rettungswagen den Wiener in das Landesklinikum Lilienfeld.

Nächster Motorradunfall

Beinahe zeitgleich wurde ein weiterer Rettungswagen des Roten Kreuz Mariazellerland zu einem Motorradunfall auf die B21 im Bereich Halltal gerufen. Ein Motorradfahrer konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit einem Auto vermeiden, stürzte jedoch in die angrenzende Wiese. Glücklicherweise blieb der junge Motorradlenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag unverletzt.

Auto stürzt 30 Meter den Hang hinunter

Am frühen Nachmittag verunfallte ein Autolenker mitsamt Beifahrerin auf der B21 im Bereich Kreuzberg, wobei das Fahrzeug rund 30 Meter über eine Böschung abstürzte, an einer Hausmauer anprallte und seitlich liegen blieb. Beide Insassen konnten sich selbstständig befreien und wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades nach notärztlicher Versorgung in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert.

Dritter Motorradunfall am Samstag

Gegen 18.20 Uhr wiederum kam es im Ortsteil Gollrad zu einem Fahrradsturz, bei dem sich ein 19-jähriger ukrainischer Staatsbürger schwere Verletzungen zuzog. Nach erneuter Versorgung durch die Rettungskräfte des Roten Kreuz Mariazellerland wurde für den Transport abermals der Notarzthubschrauber Christophorus 17 angefordert, der den Patienten in das Unfallkrankenhaus Kalwang flog.