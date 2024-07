Unbekannter zerrt Taxifahrer aus Auto und schlägt ihm ins Gesicht

Was ist passiert?

Tirol / Hall in Tirol

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 10:35 / ©pexels

Am 14. Juli 2024, gegen 03.30 Uhr erstattete ein 46-jähriger Österreicher bei der PI Hall die Anzeige, dass er gegen 03.20 Uhr in Mils bei Hall beim Parkplatz „Hödnerhof“ in seinem Taxi auf seine Fahrgäste gewartet habe, als er von einem unbekannten Mann aus dem Taxi gezogen worden sei und ihn der Unbekannte ins Gesicht geschlagen habe. Dabei erlitt der 46-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades.

Hast du etwas gesehen?

Täterbeschreibung: Mann, ca. 175 cm groß, schwarze Haare, kein Bart. Bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt und blauer Jeanshose. Um Hinweise an die PI Hall in Tirol (Tel. 059133/7110) wird ersucht.