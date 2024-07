Nach Schmuggel-Horror: Für 34 Hundewelpen gibt es ein Happy End

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 10:59 / ©Kärntner Tierschutzverein Villach

Es war vor fast drei Monaten, am 24. April, als der Zoll an der italienischen Grenze 34 Hundewelpen aus einem Auto rettete. Sie waren teilweise zu viert in kleinen Transportboxen untergebracht und hätten geschmuggelt werden sollen, wie der Kärntner Tierschutzverein Villach damals erklärte. Die teilweise jünger als 8 Wochen alten Welpen waren nicht ordnungsgemäß geimpft und wurden offensichtlich zu früh von ihren Müttern getrennt.

Alle 34 Welpen haben ein neues Zuhause

Heute hat der Villacher Tierschutzverein ein gute Nachricht auf Facebook gepostet: „Nach zwei intensiven Monaten können wir voller Freude verkünden, dass unsere 34 Hundewelpen alle ein wunderbares neues Zuhause gefunden haben.“ 373 Bewerber hätte es für die 34 Welpen gegeben, womit jeder Welpe quasi mehr als zehn Bewerber hatte.

Das ist das Ziel des Villacher Tierschutzvereins

Dementsprechend würde das Tierheim auch immer wieder Anrufe auch von Menschen bekommen, die enttäuscht seien, keinen Welpen bekommen zu haben. Denen möchte man jedoch ausrichten: „In den Tierheimen warten viele wunderbare Hunde, die zwar keine Rassehunde sind, aber ebenso ein Recht auf ein Zuhause haben.“ Das Ziel des Tierschutzvereins bleibe es, wie man abschließend betont, „so vielen Hunden wie möglich ein schönes Leben zu ermöglichen“.

