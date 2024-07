Gewitter und Starkregen: Auch heute soll es in der Steiermark wieder krachen

Derzeit dominiert vielerorts noch die Sonne. Ab den Nachmittagsstunden aber könnte es in der Steiermark erneut ungemütlich werden. Ausgehend vom Bergland bilden sich wieder Quellwolken. „Bis in den Abend hinein kommt es dann nochmals recht häufig zu Schauern oder Gewittern“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Nach Mitternacht soll es dann überall wieder auflockern.

Mehrere Gewitterzellen ziehen durch die Steiermark

Auch Skywarn Austria warnt heute wieder vor vereinzelten Schauern und Gewittern: „Die Hauptgebiete, die betroffen sein könnten, sind Tirol und die Steiermark. In der Steiermark ziehen einzelne Gewitterzellen von Slowenien in Richtung Weststeiermark. Weitere Zellen werden sich am Abend über dem Grazer Bergland bilden. Auch in der Obersteiermark sind Gewitter zu erwarten, die langsam nach Nordosten ziehen.“ Die Gewitteraktivität wird ebenfalls bis zum Abend bzw. bis in die Nacht hinein prognostiziert: „Mit diesen Gewittern können örtliche Windböen, kleinkörniger Hagel und vor allem Starkregen auftreten, der zu lokalen Überschwemmungen führen kann.“ Dass es zu schweren Unwettern kommt, sei jedoch unwahrscheinlich.