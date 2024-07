Alkolenkerin bückt sich kurz nach unten – dann geschieht das Unglück

Auch die Feuerwehr stand bei dem Unfall in der Nacht in Spittal an der Drau im Einsatz.

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, den 14. Juli gegen 2.15 Uhr, war eine 47-jährige Kärntnerin gerade mit ihrem Auto auf der Edlinger Straße in Spittal an der Drau unterwegs. Gegenüber der Polizei gab sie an, dass sie sich kurz nach unten bückte, um etwas aufzuheben. In diesem Moment verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen und überschlug sich. Ihr Auto kam auf dem Dach zu liegen, die Frau konnte sich selbstständig befreien.

Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen

Bei dem Unfall wurde sie dennoch verletzt und musste von der Rettung ins Spittaler Krankenhaus gebracht werden. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkotest ergab, dass sie betrunken war, ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Neben der Polizei stand auch noch die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau im Einsatz und reinigte die Unfallstelle.