Wärmegewitter über Tirol und der Steiermark erwartet

Die meisten Gewitteraktivitäten werden im Grazer Bergland und in der östlichen Obersteiermark erwartet, so der Wetterdienst Skywarn Austria.

Wetterlage in Tirol und der Steiermark

In Tirol werden ab den Mittagsstunden die ersten Quellwolken erscheinen, die sich zu Schauern und Gewittern entwickeln können. Diese Wärmegewitter könnten örtlich Windböen, kleinkörnigen Hagel und Starkregen bringen, was zu lokalen Überschwemmungen führen kann. In der Steiermark ziehen einzelne Gewitterzellen von Slowenien in Richtung Weststeiermark. Am Abend wird erwartet, dass sich weitere Gewitterzellen über dem Grazer Bergland bilden. Auch die Obersteiermark muss sich auf Gewitter einstellen, die langsam nach Nordosten ziehen werden.

Gefahren und Auswirkungen

Mit den Gewittern können örtlich Windböen, kleinkörniger Hagel und vor allem Starkregen auftreten, der zu lokalen Überschwemmungen führen kann. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es zu schweren Unwettern kommt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2024 um 11:42 Uhr aktualisiert