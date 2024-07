Kletterunfall: Mann (35) musste mit Notarzthubschrauber geborgen werden

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 12:13 / ©ARA-Flugrettung,

Gegen 11.15 Uhr stieg der 35-Jährige in die Route „Thaliatastisch“ ein und wurde von dem 33-Jährigen gesichert. Dabei dürfte ein Griff ausgebrochen sein und der 35-jährige stürzte unkontrolliert in das Seil. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von dem 33-jährigen zu Boden gelassen und erstversorgt. Der 35-Jährige wurde mittels Seilbergung von Notarzthubschrauber Christophorus 3 aus der Wand gerettet und in das Landesklinikum Baden geflogen.