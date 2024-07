34 Grad und Hitzegewitter: Neue Woche bringt Hochsommer nach Kärnten

Ganz im Gegensatz zu den vergangenen Tagen, wo gleich mehrmals Unwetter über Kärnten gezogen sind, verläuft der Wochenstart. Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad – etwa im Klagenfurter Becken – können sich Sommerliebhaber in Kärnten nämlich auf einen ungetrübten Start in die neue Woche freuen. Bereits am heutigen Sonntag ist es dabei sowohl heiß als auch größtenteils trocken und wolkenlos, dieses Wetter setzt sich am Montag und Dienstag fort.

„Hitzegewitter können in der heißen Luftmasse entstehen“

„Bis Mittwoch Nachmittag wird es in Kärnten auf jeden Fall stabil und unwetterfrei bleiben“, weiß ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Ab Mitte der Woche werde es dann aber wieder labiler, „Hitzegewitter können in der heißen Luftmasse entstehen“. Ob sich diese auch zu Unwettern entwickeln, könne man derzeit noch nicht sagen. „Was man aber sagen kann ist, dass die ganze Woche jetzt hochsommerlich mit zum Teil deutlich über 30 Grad wird“, so der Experte.

Noch unklar, ob es verbreitet gewittrig sein wird

Auch mit den möglichen Gewittern Mitte der Woche dürfte es kaum kühler werden. „Wir haben keinen markanten Kaltfrontdurchgang. Daher kann man derzeit aber auch noch nicht sagen, ob es verbreitet gewittrig sein wird. Da muss man von Tag zu Tag schauen“, erklärt der Meteorologe weiter. Gegen Ende der Woche wird es jedenfalls ähnlich heiß werden – und aus jetziger Sicht auch wieder stabiler als Mittwoch und Donnerstag. Die Prognosen – vor allem jene für Ende der Woche und das Wochenende – sind allerdings noch nicht in Stein gemeißelt.

Das sollte man bei heißen Temperaturen machen und beachten

Sommerliche Temperaturen von über 30 Grad können für manche Personen jedoch Folgen haben. Daher gibt es seitens der „GeoSphere Austria“ für die kommende Woche auch einmal mehr täglich eine Hitzewarnung – teilweise sogar in orange, was der zweithöchsten Stufe entspricht. Gleichzeitig spricht man auch Handlungsempfehlungen bei solchen Temperaturen aus.