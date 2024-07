Großes Aufatmen nach Bahnchaos in Unzmarkt

Ein heftiges Gewitter hatte am Freitag, den 12. Juli 2024 den Bahnverkehr zwischen Neumarkt und Friesach stundenlang lahmgelegt. Das Rote Kreuz sowie die Feuerwehr Althofen eilte zur Hilfe und kümmerte sich um die 500 gestrandeten Passagiere.

500 Reisende in Friesach und Unzmarkt gestrandet

Über 200 Personen, die in Friesach festsaßen, wurden mit Bussen des Eisenbahnunternehmens nach Unzmarkt gebracht, um von dort ihre Reise in Richtung Wien fortzusetzen. Doch auch in Unzmarkt herrschte Ausnahmezustand: Mehr als 300 weitere Passagiere warteten hier bis zu vier Stunden auf ihre Weiterfahrt. Insgesamt waren rund 500 Menschen von dem Bahnchaos betroffen. Für die Kinder gab es zusätzlich Snacks und Süßigkeiten – ein kleiner Trost in der angespannten Situation. Der Einsatz dauerte noch bis spät in die Nacht hinein an. In Summe wurden schließlich rund 1.300 Menschen durch das Rote Kreuz mit Getränken und Snacks versorgt.

Weitere Personen mussten versorgt werden

„Nachdem über den gestrigen Tag und die letzte Nacht verteilt in Summe noch einmal mehrere hundert Personen durch das Rote Kreuz am Bahnhof in Unzmarkt versorgt wurden, konnte der Einsatz heute per 11 Uhr beendet werden“, teilt das steirische Rote Kreuz heute in einer Aussendung mit. Inzwischen stehen ausreichend Transportmittel zur raschen Verbringung der Fahrgäste zur Verfügung.