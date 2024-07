Diebstahl im Supermarkt: Mann (25) verletzt Mitarbeiterin und Polizisten

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 12:39 / ©5 Minuten

Der flüchtige Tatverdächtige, ein 25-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde in unmittelbarer Nähe von den Beamten angehalten. Kurz zuvor im Lebensmittelgeschäft, soll der 25-Jährige eine Mitarbeiterin, die ihn bei einem Diebstahl beobachtet haben soll, gestoßen und mit einem Kopfstoß leicht verletzt haben. Danach flüchtete er aus dem Geschäft.

Beim Ansichtig werden der Beamten versuchte der Tatverdächtige erneut zu flüchten, dies gelang ihm jedoch nicht. In weiterer Folge wurde der 25-Jährige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatgewalt vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurden zwei Beamtinnen leicht verletzt. Im Rucksack des 25-Jährigen wurde Diebesgut vorgefunden.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.