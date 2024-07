Gabalier, Naschenweng & Co.: Das war die „Starnacht am Wörthersee“

Zum 25. Mal gingen gestern Abend die Scheinwerfer für die „Starnacht am Wörthersee2 an. Bei herrlichem Wetter begeisterte die Jubiläums-Ausgabe mehr als 8.500 Fans, die in der Klagenfurter Ostbucht-Arena ein fulminantes Musikspektakel erlebten. Zudem versammelten sich rund um das „Starnacht“-Gelände tausende Gäste und genossen das Musikereignis in der Gastromeile, die entlang der Klagenfurter Ostbucht errichtet wurde.

Diese Musiker begeisterten bei der „Starnacht am Wörthersee 2024“: Rainhard Fendrich, Andreas Gabalier, Christina Stürmer, Bülent Ceylan, Melissa Naschenweng, DJ Ötzi, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Ben Zucker, Christin Stark, Chris Steger, Michelle, Folkshilfe, Thorsteinn Einarsson, Die Seer, Gregor Glanz, Charlien und Nikotin.

©ipImedia / Krivograd | Vor Ort waren etwa Melissa Naschenweng… ©ipImedia / Krivograd | …Rainhard Fendrich… ©ipImedia / Krivograd | …sowie Charlien und Semino Rossi.

Starnacht-Moderatorin Schöneberger feiert ebenfalls Jubiläum

Grund zum Feiern hatte gestern Abend auch Barbara Schöneberger. Die Starmoderatorin ist seit mittlerweile zehn Jahren ein Mitglied der „Starnacht“-Familie. Schauspieler Hans Sigl, der seit zwei Jahren an Barbaras Seite glänzt, gratulierte der deutschen Showqueen zum Jubiläum und freut sich schon jetzt auf seine 10-Jahres-Party am Wörthersee.

„Starnacht am Wörthersee“ findet 2025 am 4. und 5. Juli statt

„Ich hätte nie gerechnet, dass wir heute dieses Jubiläum feiern dürfen“, ist ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch überwältigt. Mittlerweile ist die 25. „Starnacht am Wörthersee“ aber Geschichte und die nächste „Starnacht am Wörthersee“ steht quasi schon in den Startlöchern. Fix ist, dass die 26. Ausgabe kommendes Jahr am 4. und 5. Juli 2025 stattfinden wird und der Vorverkauf bereits begonnen hat. Ebenfalls schon fix: Rund um die „Starnacht am Wörthersee 2025“ wird es auch einige weitere Konzerthighlights geben.