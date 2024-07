20 Schüler wollen auf andere Schule – dürfen aktuell aber nicht

20 Jugendliche aus dem Drautal schweben derzeit im Ungewissen über jene Schule, die sie ab September besuchen werden (dürfen). Während es bei höheren Schulen kein Problem bei der Wahl der Schule gibt, ist das bei Volks- und Mittelschulen nicht ganz so einfach. Da ist man dann an den Schulsprengel gebunden, dabei bieten Mittelschulen derzeit schon zahlreiche Schwerpunkte an, die jedoch eben nicht alle Kinder und Jugendlichen auch nutzen können.

20 Schüler weniger bedeutet Verlust von ganzer Klasse

Obwohl einzelne Wechsel bisher – durchaus üblich – genehmigt wurden, wird bei jenen 20 Jugendlichen, die nicht in die Mittelschule in Feistritz an der Drau wollen, noch gezögert. Der Grund: 20 Schüler weniger bedeuten gleichzeitig auch den Verlust einer ganzen Klasse. Die 20 betroffenen Schüler würden übrigens – sofern das Ja doch noch kommen sollte – dann in die Musikmittelschule Seeboden bzw. in die Sportmittelschule Spittal gehen, wie der ORF berichtet.

Fellner unterstützt Idee, Schulsprengel aufzuheben

Schon am Dienstag, 16. Juli, wird sich zeigen, ob die beiden Schulgemeindeverbände (Spittal an der Drau und Villach-Land) zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung kommen. Bildungs- und Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ) unterstützt laut ORF jedenfalls die Idee, Schulsprengel generell aufzuheben, versteht jedoch auch die Sorgen bezüglich Planungs(un)sicherheit.