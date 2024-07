Platzwunde am Kopf: Grazerin von Radfahrer auf Friedhof verletzt 

Gegen 10.45 Uhr ging eine 76-jährige Frau aus Graz im Innenbereich des St. Peter Friedhof, am nördlichen Ende in Richtung Osten. Von hinten fuhr ein bislang unbekannter Fahrrad-Lenker an der Frau vorbei und es kam zu einer Berührung der beiden. Der Radfahrer dürfte mit einem unbekannten, harten Gegenstand auf den Hinterkopf der Frau geschlagen bzw. gegen diesen gestoßen sein. Die Fußgängerin kam dadurch zu Sturz und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Fahrradfahrer kam beinahe ebenfalls zu Sturz, konnte seine Fahrt aber fortsetzen und fuhr, ohne anzuhalten weiter.

Hinweise gesucht

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer.