Hier sollen in Graz gemeinschaftliche Gärten entstehen

Nach dem Vorbild der ENW-Nachbarssiedlung möchte die ÖWG Wohnbau GmbH für ihre Bewohner in der Waagner-Biro-Straße 67-69 gemeinsames Gärtnern anbieten und die Gestaltung als nachhaltige Wohlfühlflächen in den Vordergrund stellen. In einem ersten Schritt bekommen Interessierte eine eigene kleine Fläche für den Gemüse- und Kräuteranbau. Dazu ist Koordinations- und Abstimmungstätigkeit sowie auch eine fachliche Begleitung in Bezug auf nachhaltiges Gärtnern nötig. Geplant sind unter anderem gemeinsame Gartentreffen mit fachlichen Inputs rund um den ökologischen Anbau.

Förderung von Gemeinschaft

Themen wie ökologische Düngung mittels Kräuterauszügen, ökologische Pflege mittels Mulchen und „richtig gießen“ werden bei den Gartentreffen behandelt. Auch der Austausch mit allen teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohnern sowie die Nachbarschaftspflege im gesamten Projektverlauf sollen nicht zu kurz kommen. Ziel des Projektes ist es, den Natur- und Hitzeschutz sowie die Förderung von Gemeinschaft in der Praxis zu leben und darauf zu verweisen, dass auch in dicht besiedelten Stadtteilen durchaus zahlreiche Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit bestehen. Für die Durchführung des Projekts wurde um eine Förderung von 3.000 Euro angesucht, die auch genehmigt wurde.