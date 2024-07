Große Trauer: Ehemaliger Landesrat Hans Seitinger verstorben

Die Steiermark trauert um Hans Seitinger. Der ehemalige Landesrat ist heute im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. 2003 wurde er Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung. Zuletzt war er zuständig für die Ressorts Land- und Forstwirtschaft einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Schulen, Wohnbau sowie Wasser- und Ressourcenmanagement. Am 5. Oktober 2023 gab Seitinger aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt.

„Hans Seitinger war für mich der Inbegriff eines Steirers“

Tief erschüttert von der Nachricht vom Tod von Hans Seitinger zeigt sich Landeshauptmann Christopher Drexler: „Hans Seitinger war ein leidenschaftlicher Kämpfer für unser geliebtes Heimatbundesland und alle Steirerinnen und Steirer. Ich verliere einen Freund und Ratgeber – unser Land einen seiner treuesten Diener.“ Der Landeshauptmann würdigt den Verstorbenen: „Hans Seitinger war für mich der Inbegriff eines Steirers, der Verantwortung gelebt hat. Vom Landjugendobmann zum Feuerwehrkommandanten und vom Bürgermeister zum Landesrat. Wir haben 20 Jahre lang eng in der steirischen Landespolitik zusammen gearbeitet. Diese enge, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit hat mir nach seinem Rücktritt schon extrem gefehlt. Dass jetzt auch seine so wertvollen Hinweise und Ratschläge, die er mir in seiner Rastlosigkeit auch aus dem Spital per SMS oder Telefonat mitgegeben hat ausbleiben, ist für mich unvorstellbar.“

©Land Steiermark Landeshauptmann Christopher Drexler dankte Johann Seitinger im Herbst 2023 für mehr als 20 Jahre, die er als Landesregierungsmitglied für die Steiermark gearbeitet hat

„Mit Hans Seitinger haben wir einen Kämpfer für die Steiermark verloren“

LH Drexler weiter: „Er hat seinen Beruf, die Politik, die Arbeit für die Steirerinnen und Steirer, jeden einzelnen Tag mit Leidenschaft gelebt. In zwei Jahrzehnten in der Landesregierung ist er immer menschlich und bodenständig geblieben. Er war einer, der auf die Leute zugegangen ist, ein Verbinder. Hans Seitinger hatte stets ein offenes Ohr für jedermann, er war auch in den größten Krisen besonnen und ist immer über alle Maßen bescheiden geblieben. Mit diesen Eigenschaften hat er viele heikle Situationen gelöst und Verhandlungserfolge erzielt. Hans Seitinger hatte nicht nur die generelle Leidenschaft für die Politik, sondern er hat auch sein Ressort fast 20 Jahre lang – bis zu seinem gesundheitsbedingten Rücktritt im Herbst 2023 – mit größtem Einsatz geführt. Die Land- und Forstwirtschaft, den Wohnbau, die Nachhaltigkeit, die Wasserwirtschaft mit vielen großen und wichtigen Projekten im Hochwasserschutz. Ich wünsche seiner Familie – seiner Frau Anni und seinen beiden Kindern und den Enkelkindern – viel Kraft in dieser schweren Zeit. Mit Hans Seitinger haben wir einen Kämpfer für die Steiermark verloren. Ich persönlich trauere um einen engen Freund und Ratgeber. Für seine Leistungen in 20 Jahren in der Landesregierung werden wir ihm auf ewig dankbar sein. Dafür gebührt ihm unser größter Respekt und unsere höchste Anerkennung. Danke, Hans!“

Große Trauer um Hans Seitinger

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang würdigt das Lebenswerk des Verstorbenen: „Hans Seitinger hat sich über Jahrzehnte in zahlreichen politischen Funktionen für die Interessen der Steiermark eingesetzt und dabei vieles für unser Bundesland erreicht. Die Zusammenarbeit mit ihm war stets von Sachlichkeit und großer Wertschätzung geprägt. Die Steiermark wird ihm stets ein ehrendes Andenken für seine Verdienste bewahren. Ich danke Hans Seitinger von ganzem Herzen für seinen Einsatz für unsere Steiermark aber vor allem auch für seine langjährige Freundschaft über die Politik hinaus. Mein tiefes Beileid gilt seiner Familie, der ich in diesen schweren Stunden viel Kraft wünsche.“ Auch Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl äußerte sich zum Tod von Hans Seitinger: „Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Hans Seitingers erfahren. Meine tiefsten Beileidswünsche gelten seinen Angehörigen. Hans Seitinger war ein Politiker, der durch seine Bodenständigkeit und sein unermüdliches Engagement herausstach. Auch wenn wir in vielen politischen Fragen unterschiedlicher Meinung waren, schätzte ich stets seine Bereitschaft zum Dialog und sein offenes Ohr für die Anliegen anderer. Hans Seitinger war jemand, der nicht nur zuhörte, sondern auch Interesse am inhaltlichen Austausch zeigte. Diese gute persönliche Gesprächsebene wird uns sehr fehlen. In dieser schweren Zeit wünsche ich seiner Familie viel Kraft. Hans Seitinger hinterlässt eine große Lücke in der steirischen Politiklandschaft und wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.“

Grazer Bürgermeisterin: „Ein schmerzlicher Verlust„

Die Stadt Graz wird Johann Seitinger stets ein ehrendes Andenken bewahren. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr trauert: „Der Tod von Johann Seitinger ist ein schmerzlicher Verlust für unser Bundesland. Die Zusammenarbeit war zu jeder Zeit sachlich und konstruktiv. Gespräche mit ihm waren von gegenseitigem Respekt geprägt. Es war immer eine Verständigung möglich. Politiker dieses Schlags gibt es immer seltener. Mein Mitgefühl gilt all seinen Wegbegleitern und seiner Familie.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2024 um 16:57 Uhr aktualisiert