So heiß sind die Kärntner Seen derzeit

Derzeit scheint in Kärnten überall die Sonne und es ist heiß. Bis zu 34 Grad zeigt heute der Thermometer an. Aber auch die Kärntner Seen haben sich ordentlich aufgeheizt.

Klopeiner See im Bezirk Völkermarkt am wärmsten

Viele suchen bei den hohen Temperaturen eine Abkühlung in einem der vielen Kärntner Seen. Aber auch diese sind mittlerweile ordentlich warm. So hat heute der Klopeiner See im Bezirk Völkermarkt stolze 27,7 Grad. Dahinter folgt der Turnersee mit 27,5 Grad. Am meisten Abkühlung bieten der Weissensee und der Afritzer See mit 23,6 Grad.

©Leserin

Wörthersee ordentlich warm

Der türkise Faaker See lockt mit 26,2 Grad ins nicht ganz so kühle Nass. Wer lieber im Wörthersee badet, dem kommt ein 27 Grad warmes Wasser entgegen, etwas mehr Abkühlung bringt der Ossiacher See mit 25,7 Grad. Wer es gerne kälter möchte, dürfte sich in der Gail bei Federaun wohlfühlen, denn dort sind derzeit 15,6 Grad gemessen worden.