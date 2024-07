Lenker nach Unfall geflüchtet: Suche erfolgreich

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 17:52 / ©BMI / Gerd Pachauer

Am 14. Juli 2024, gegen 0.20 Uhr wurde bei der Polizei Landeck gemeldet, dass in Fließ an der Landecker Straße ein verunfalltes Auto stehen würde und der offenbar verletzte Fahrzeuglenker von der Unfallstelle geflüchtet sei. Es wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet, welche vorerst negativ verlief und um 2.45 Uhr unterbrochen wurde. Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettung, die Feuerwehren Fließ, Landeck, Zams und Schönwies sowie die Berufsfeuer Innsbruck, mehrere Polizeistreifen und die Polizei Diensthundestreife.

Lenker ausfindig gemacht

„Die Abgängigkeit des geflüchteten Unfalllenkers konnte geklärt werden“, teilt die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt sind im Gange.