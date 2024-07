Touristen wurden Opfer von E-Bike Dieben

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 18:15 / ©pexels.com

Das E-Bike war mit einem Schloss am Radträger versperrt, welches von den unbekannten Tätern aufgebrochen wurde. Dem Opfer entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Weitere E-Bikes im Bezirk Völkermarkt gestohlen worden

Weiters sind bisher Unbekannte verdächtigt am 14. Juli zwischen 10 und 14.45 Uhr zwei E-Bikes eines 54-jährigen Mannes aus Oberösterreich, Bezirk Rohrbach, welcher sein Fahrzeug am Parkplatz eines Strandbades am Klopeinersee abgestellt hatte, durch Aufbrechen des Autoradträgerschlosses, gestohlen zu haben. Dem 54-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.